Partido governista segue para o 3º mandato em Taiwan

Os eleitores de Taiwan elegeram, neste sábado, Lai-Ching-te, do Partido Democrático Progressista (PDP), ao poder. O resultado da eleição contraria a pressão chinesa para rejeitá-lo, uma vez que Lai é a favor da identidade separada de Taiwan da China. O político teve 40,05% dos votos válidos.

Na campanha, Lai afirmou que dará continuidade a política da sua companheira de partido, a atual presidente Tsai Ing-wen. A legenda defende a autonomia de Taiwan em relação à China, que considera a região parte de seu território.

Em seu governo, Tsai se aproximou dos Estados Unidade e recebeu autoridades americanas de forma independente, chamando a atenção de todo o mundo.

Em seu discurso, Lai afirmou que vai caminhar lado a lado com as democracias de todo o mundo e manter a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan.

