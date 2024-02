Vereador que ‘Festival Paralímpico’ em Santa Bárbara d’Oeste

O vereador Joi Fornasari protocolou, ontem (6), na Câmara Municipal, o Projeto de Lei 45/2024, que busca oficializar a inclusão do Festival Paraolímpico no calendário oficial de eventos de Santa Bárbara d’Oeste. O projeto dispõe sobre a realização do evento anualmente no terceiro sábado do mês de setembro, ou quando a cidade for sede do Festival Paraolímpico organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, consolidando ambos os eventos em uma celebração única.

Segundo a proposição, o Festival Paraolímpico tem como principal objetivo proporcionar às crianças com deficiência a vivência nas modalidades paraolímpicas, promovendo a inclusão social e difundindo o movimento paraolímpico no âmbito municipal. Além disso, busca aproximar as crianças com deficiência do esporte paraolímpico, proporcionando experiências únicas e incentivando a prática esportiva adaptada.

Na justificativa do projeto, Joi destaca a importância e o sucesso de eventos anteriores, ressaltando o Brasil como uma potência no esporte paraolímpico, com atletas mundialmente reconhecidos. O documento ressalta ainda a realização das Paraolimpíadas em Paris neste ano, prevendo a emergência de novos talentos em diversas modalidades, não apenas no atletismo. Em Santa Bárbara d’Oeste, a equipe Paraolímpica de Atletismo já se destaca desde 2009, com atletas frequentemente ranqueados entre os primeiros no Brasil.

O projeto também destaca a importância do Festival na promoção da inclusão social para as aproximadamente 400 crianças com deficiência ou síndrome em idade escolar no Município. “Além de ser uma oportunidade de descobrir novos talentos, o evento visa mostrar que, apesar de limitações, as crianças têm potencial, promovendo saúde física e mental”, explicou Joi.

De acordo com o projeto, o Festival está programado para setembro, coincidindo com o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência (21 de setembro) e o Dia Nacional do Atleta Paraolímpico (22 de setembro). O vereador também salienta que, apesar dos avanços nas políticas de inclusão, o preconceito ainda persiste, e o esporte surge como uma poderosa ferramenta para integrar os deficientes à sociedade, proporcionando acesso à informação e conscientização sobre seus direitos.