Vereador emplaca mais de R$700 mil para reforma de UBS em Sumaré

Sumaré será beneficiada com R$ 735 mil em investimentos na UBS

(Unidade de Saúde da Família) do Jardim Nova Terra. Por intermédio do vereador Willian Souza (PT), o deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) destinará uma emenda parlamentar para reformar e ampliar a unidade de saúde da região do Matão. O anúncio da chegada do recurso foi feito pelo vereador no gabinete do prefeito Luiz Dalben, ocasião em que estiveram presentes Zarattini e o deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania).

“Estamos encaminhando esse recurso a pedido do vereador Willian para reformar a UBS do Nova Terra que, aliás, foi construída pelo Dirceu Dalben quando era prefeito há 20 anos. Essa reforma vai permitir melhor atendimento para o povo de Sumaré”, anunciou Zarattini em vídeo postado nas redes sociais do vereador sumareense.

Líder do governo Luiz Dalben na Câmara Municipal, Willian Souza comemorou a notícia e parabenizou o deputado federal pela emenda. “Essa conquista é de extrema importância para nós que batalhamos por uma saúde pública de qualidade e que possa chegar a todos. Com os recursos aqui anunciados, teremos a oportunidade de tornar a UBS do Nova Terra mais moderna e confortável para servidores e usuários, garantindo mais qualidade nos atendimentos”, disse.

De acordo com a Resolução 1/06 do Congresso Nacional, cada parlamentar pode apresentar até 25 emendas individuais à Lei Orçamentária Anual da União. As emendas são propostas por meio das quais os parlamentares podem opinar ou influir na alocação de recursos públicos em função de compromissos políticos que assumiram durante seu mandato, tanto com os estados e municípios quanto com instituições e entidades do terceiro setor. Tais emendas podem acrescentar, suprimir ou modificar determinados itens (rubricas) do projeto de lei orçamentária enviado pelo Executivo. Além das individuais, as emendas ao orçamento podem ser de bancada, de comissão e da relatoria.

