Declarações da senadora Soraya Thronicke direcionadas ao líder religioso Frei Gilson fez com que a Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste recebesse a apresentação uma Moção de autoria do vereador Marcelo Cury, que manifesta protesto contra a senadora.

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No documento, o parlamentar considera as falas ofensivas e desrespeitosas, afirmando que teriam extrapolado os limites do debate democrático ao atingir a honra e a dignidade do religioso, conhecido por sua atuação pastoral e social.

Frei Gilson falso profeta não

A moção também cita uma publicação feita pela senadora na rede social X, na qual o religioso teria sido chamado de “falso profeta”, o que, segundo o autor, configura ofensa pessoal e deslegitimação da fé.

O texto destaca ainda que as declarações repercutiram na mídia nacional e geraram debates nas redes sociais. Para o vereador, esse tipo de manifestação contribui para a polarização e a intolerância, além de desrespeitar a liberdade religiosa prevista na Constituição Federal.

Na justificativa, o autor argumenta que o ambiente político exige responsabilidade institucional e respeito às crenças individuais, ressaltando que críticas não devem assumir caráter pessoal. Ele também aponta que ataques a lideranças religiosas podem atingir um número maior de pessoas que se identificam com sua atuação.

A moção prevê o envio de cópia ao Senado Federal e à Comunidade Monte Carmelo – Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo.