O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) se reuniu na sexta-feira (17) com a chefe de departamento da secretaria municipal de Planejamento, Marcella Bregolin, para tratar da aplicação de uma emenda impositiva de sua autoria destinada a melhorias na praça da Amizade, localizada no bairro Jardim Boer.

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De acordo com o parlamentar o recurso foi direcionado para a realização de estudos técnicos voltados à reforma do espaço, incluindo a construção de base e a aquisição de equipamentos para implantação de uma academia ao ar livre, com aparelhos convencionais e adaptados.

Também estão previstas ações como o cercamento da quadra de areia e a aquisição de materiais esportivos, como redes e fitas, com o objetivo de ampliar e qualificar o uso do espaço pelos moradores.

Fala Pastor Miguel

“Sabemos da importância dos espaços de lazer para a qualidade de vida da população. A adequada conservação e adaptação desses locais são fundamentais, especialmente diante do aumento do uso por crianças, idosos e famílias que buscam, por meio da atividade física, mais saúde e bem-estar”, ressaltou.