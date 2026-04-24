O prefeito Chico Sardelli anunciou nesta sexta-feira (24) o “Asfalto Novo – Programa de Recuperação da Malha Viária de Americana”, maior pacote de manutenção e recuperação asfáltica da história de Americana, com investimento de R$ 74,5 milhões em recursos próprios em um programa contínuo de conservação e manutenção da malha viária do município.

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O edital de abertura de licitação para a contratação de empresa especializada será publicado no Diário Oficial deste sábado (25), disponível no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br).

Os trabalhos preveem a recuperação e preservação do pavimento de vias que apresentam maior necessidade de reparos e que não recebem serviços de manutenção há mais tempo, entre elas as avenidas de Cillo, Paulista e Paschoal Ardito, além de outras vias que registram alto fluxo de veículos.

O programa vai incluir a conservação e manutenção de aproximadamente 408 mil m² de ruas e avenidas. O contrato será de 1 ano, com possibilidade de renovação, e o investimento total estimado é de R$ 74.510.814,39.

Fala Chico

“Estamos dando um passo importante com um investimento robusto e planejado, que vai permitir uma atuação contínua na recuperação das nossas vias. O programa ‘Asfalto Novo’ garante mais eficiência na aplicação dos recursos públicos e atende diretamente uma das principais demandas da população, que é a melhoria das condições das ruas e avenidas em todas as regiões da cidade”, destacou o prefeito de Americana, Chico Sardelli.

O “Asfalto Novo” tem como objetivo assegurar uma maior longevidade da malha viária do município e melhorar o fluxo de trânsito e as condições de acessibilidade e mobilidade da população, garantindo mais qualidade de vida aos moradores. A manutenção contínua do pavimento permite intervenções preventivas e regulares, evitando a evolução de pequenos defeitos para danos estruturais e reduzindo custos futuros, em conformidade com os princípios de eficiência e economicidade que regem a administração pública.

“Esse investimento permite que a Prefeitura amplie e mantenha de forma contínua os serviços de conservação das vias, atendendo diferentes regiões da cidade com mais eficiência. Com isso, conseguimos oferecer melhores condições de circulação, mais segurança e mais qualidade de vida para a população”, reforçou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

“Esse pacote reforça o compromisso da administração com a mobilidade urbana e a segurança viária. Com intervenções bem estruturadas, conseguimos melhorar a fluidez do trânsito, oferecer mais conforto aos motoristas e pedestres e valorizar a infraestrutura dos bairros atendidos”, ressaltou o vice-prefeito Odir Demarchi.