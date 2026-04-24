O vereador Renan de Angelo (Podemos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre acompanhamento e apoio em situações de falta de higiene identificadas recentemente em escolas estaduais do município.

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No documento, o parlamentar cita matérias divulgadas na imprensa local sobre problemas graves de higiene em escolas estaduais da cidade, incluindo acúmulo de lixo, banheiros sem limpeza por dias e ausência de funcionários responsáveis pela conservação dos espaços. Segundo as informações veiculadas, a situação estaria relacionada à troca da empresa terceirizada responsável pelos serviços de limpeza, o que resultou na falta ou insuficiência de profissionais em algumas unidades escolares.

Renan de Angelo afirma que, embora a gestão das escolas estaduais seja de responsabilidade do governo do estado, cabe ao poder público municipal atuar de forma preventiva sempre que houver riscos à saúde coletiva da população.

Fala Renan meu filho

“Estamos falando de ambientes frequentados diariamente por crianças, adolescentes e profissionais da educação. A questão da higiene nas escolas não pode ser tratada como algo secundário, pois impacta diretamente a saúde e a dignidade de todos”, destaca o vereador.

No requerimento, o autor questiona se a administração municipal tem conhecimento das denúncias recentes envolvendo a precariedade na limpeza dessas unidades e pede informações sobre eventuais ações de fiscalização por meio da Vigilância Sanitária e da secretaria municipal de Saúde.

Renan também questiona se há registro de riscos à saúde pública decorrentes dessas condições e se o município mantém diálogo com a secretaria estadual de educação ou com a diretoria regional de ensino para buscar soluções. O parlamentar ainda solicita esclarecimentos sobre a possibilidade de o município oferecer apoio emergencial, dentro dos limites legais, até que a situação seja normalizada pelo governo do estado.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de quarta-feira (22), e será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

Jacira Chávare cobra medidas de segurança para Praia dos Namorados

A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou um requerimento na Câmara Municipal de Americana pedindo informações e providências da prefeitura para reforçar a segurança na região da Praia dos Namorados.

De acordo com a parlamentar, a iniciativa foi motivada pelo aumento de ocorrências de violência e pelo crescente sentimento de insegurança relatado por moradores e frequentadores da orla. “Estamos atendendo a uma demanda legítima da população, que pede mais segurança e ações concretas do poder público. Precisamos garantir que a população se sinta protegida ao frequentar esse importante espaço de lazer da cidade”, comenta.

No documento, a autora questiona se há planejamento para a implantação de um sistema de videomonitoramento operado pela Guarda Municipal, considerado um importante instrumento de prevenção e combate à criminalidade. Jacira também busca esclarecimentos sobre a possibilidade de integração de câmeras de segurança particulares ao sistema público, o que pode ampliar a cobertura de monitoramento e tornar a atuação das forças de segurança mais eficiente.

Outro ponto abordado no requerimento é a necessidade de intensificação das rondas na região, com maior presença ostensiva, visando proporcionar mais tranquilidade à população. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (28). Se aprovado será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.