Moradores em busca de melhor qualidade de vida e renda extra participam das capacitações/oficinas

Já imaginou encontrar, numa só embalagem e na medida certa, todos os elementos de uma alimentação saudável, com verduras/legumes, proteínas e carboidratos? Pois é, esse sonho virou realidade em Hortolândia para quem participou da oficina gratuita de “Saladas no pote”, do Projeto “CozinhAlimento”, disponibilizada pela Prefeitura na Cozinha Escola da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia.

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Durante as quatro horas de aula, realizadas na última quarta-feira (15), as 13 participantes aprenderam que preparar uma refeição completa, saudável, saborosa, prática é mais fácil de fazer do que se pensa. As aulas foram conduzidas pela nutricionista da Cozinha Escola da Prefeitura, Bruna Barbosa, com apoio da estagiária de nutrição Ana Victoria do Prado Correa.

Elas abordaram desde o planejamento, a compra e a higienização correta de verduras e legumes à base de hipoclorito de sódio, até a chamada “precificação”, isto é o cálculo, ponto a ponto, levando em conta todos os itens envolvidos na elaboração do prato, desde os insumos, aos gastos com água, luz, gás, mão de obra e lucro.

Dados levantados pelo Departamento de Segurança Alimentar junto às aprendizes mostram que a maior parte das inscritas nesta oficina estava em busca de alternativas para se alimentar de maneira mais saudável. Outras pretendiam fazer as novas preparações para obter renda extra.

Confira abaixo o levantamento:

O que motivou sua participação neste curso/oficina?

38% – Alimentar-se de forma mais saudável

19% – Aprender novas receitas

19% – Ter renda extra

12% – Aprender a cozinhar melhor no dia a dia

6% – Reduzir desperdícios e economizar

6% – Buscar nova profissão

Para a dona de casa Gisele Fernanda Gonçalves, de 39 anos, moradora do Jd. Nova Hortolândia, fazer a oficina de “Saladas no Pote” foi uma experiência enriquecedora.

“Foi importante para mim. Aprendi a higienização, a conservação dos alimentos e a alimentação saudável. A princípio, pretendo usar isso na minha casa, mas quem sabe não vire uma fonte de renda secundária?”, comentou a aprendiz.

Marlícia Santos, de 32 anos, moradora do Jd. Nova América, disse que se surpreendeu com o conteúdo. “As técnicas têm muitos detalhes que a gente não presta atenção no dia a dia, mas é bom aprender. Esse ensinamento é muito bom adquirir para praticar em casa, com os familiares. Se a gente manuseia os alimentos com mais cuidado evita certos tipos de situação, de a criança sentir dor, por exemplo. Pretendo usar para mim, para a minha família e amigos, nos almoços com familiares e no dia a dia em casa”, afirmou ela.

Veja abaixo a receita da Salada de Pote 1

Ingredientes

Salada:

✔ 10 unidades de tomate cereja (60g)

✔ ½ xícara (chá) de cenoura ralada (50g)

✔ ½ lata de atum (60g)

✔ ½ xícara (chá) de milho verde (75g)

✔ 1 xícara (chá) de agrião (50g)

Molho:

✔ ½ xícara (chá) de folhas de manjericão (10g)

✔ 1 dente de alho (4g)

✔ ½ colher (chá) de sal (3g)

✔ ¼ xícara (chá) de azeite (60ml)

✔ Amasse todos os ingredientes em um recipiente.

Modo de preparo

Acrescentar a cenoura ralada, o atum, o milho verde, o tomate cereja e o agrião. Fechar o pote. O molho é feito separadamente.

Utensílios

Pote de 700ml com tampa

Pote de 120ml para o molho

Colher

Recipiente