Com slogan “O inverno passa. O carinho que você doa fica”, ação acontece de 22 de abril a 5 de junho; distribuição será no dia 13 de junho, das 8h às 12h, no Fundo Social

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O Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa deu início à Campanha do Agasalho 2026 nesta quarta-feira (22). Com o tema “O inverno passa. O carinho que você doa fica”, a iniciativa tem como missão levar calor humano e proteção às famílias em situação de vulnerabilidade durante a estação mais fria do ano.

A arrecadação das doações vai até 5 de junho, e a distribuição dos agasalhos, cobertores e itens de inverno acontecerá em no dia 13 de junho, das 8h às 12h, na sede do Fundo Social, localizado na Rua Heitor Penteado, 199, Centro.

Para essa edição da campanha, foram mobilizados 9 pontos de entrega espalhados por toda a cidade: Prefeitura; Fundo Social, Secretarias de Educação, Saúde e Esportes; CTVP; Biblioteca Municipal; Parque das Crianças e CODEN.

Caixas coletoras já foram instaladas nesses locais para receber agasalhos, casacos, blusas, jaquetas, meias, luvas, moletons, sapatos, cachecóis, gorros, cobertores, edredons e até itens para pets. O Fundo Social reforça a importância de doar itens em bom estado de conservação, para que possam ser devidamente aproveitados por quem mais precisa.

“O inverno passa, mas o gesto de doar permanece para sempre na memória de quem recebe. O Fundo Social de Nova Odessa convida toda a população, empresas e comércios a participarem dessa corrente. Cada peça doada é um abraço que esquenta não só o corpo, mas também a alma”, afirmou Rose Miranda, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa.