Os esportes de combate vêm ganhando espaço, especialmente entre aqueles que buscam atividades físicas que combinam alto gasto calórico com benefícios para a saúde mental. De acordo com dados da Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), sistema do Ministério da Saúde, houve aumento na atenção da população com hábitos saudáveis, incluindo a prática regular de atividades físicas.

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Nesse contexto, as lutas deixaram de ser vistas apenas como esportes competitivos e passaram a ocupar um papel relevante no setor fitness. Nesse cenário, foi feita uma pesquisa que indica as 10 modalidades mais buscadas por brasileiros no último ano.

O levantamento foi realizado pela Maximum Boxing, referência em equipamentos de esporte de combate, com o objetivo de analisar a popularidade das diferentes modalidades de artes marciais no país. A pesquisa considerou o volume médio mensal de buscas no Google Brasil para os termos mais relevantes do setor, no período de março de 2025 a fevereiro de 2026.

A análise contemplou todos os estados do país e utilizou como critério principal o interesse demonstrado por meio de pesquisas online. No entanto, é importante destacar que os dados refletem a intenção de busca, e não necessariamente a quantidade de matrículas em academias ou a prática efetiva das modalidades.

O que os dados revelam sobre o comportamento dos brasileiros

A análise dos dados mostra uma predominância das modalidades de trocação, aquelas que envolvem golpes em pé. O muay thai aparece na liderança das buscas, com 8 mil acessos, seguido de perto pelo boxe, com 7 mil, o que indica uma preferência por atividades com maior intensidade física e potencial de gasto calórico elevado.

Logo atrás, o jiu-jitsu aparece com 5 mil buscas, refletindo um perfil diferente de praticante. Enquanto as lutas em pé costumam atrair iniciantes interessados em emagrecimento rápido e condicionamento físico, modalidades de solo exigem adaptação técnica maior e podem ter uma curva de aprendizado mais longa.

Outras modalidades, como capoeira, taekwondo e judô, aparecem com volumes intermediários, de 2 mil, 1 mil e 770, respectivamente, indicando interesse mais segmentado. No caso das buscas por judô e karatê infantil, os dados sugerem uma forte presença do público infantil, o que reforça o papel dessas práticas na disciplina e no desenvolvimento motor.

Esses fatores indicam que o crescimento dos esportes de combate pode estar diretamente ligado à busca por saúde, bem-estar e atividades que ofereçam resultados perceptíveis em curto prazo.

Por que lutas de impacto atraem mais iniciantes

A preferência por modalidades como muay thai, boxe e kickboxing pode ser explicada por fatores práticos. Essas atividades são frequentemente associadas a treinos intensos, com alto gasto energético, o que atrai pessoas interessadas em emagrecimento.

Além disso, o formato das aulas costuma ser mais dinâmico, o que facilita a entrada de novos praticantes. Diferentemente de modalidades como jiu-jitsu, que exigem maior domínio técnico desde o início, as lutas de trocação permitem uma adaptação mais rápida.

Como escolher a modalidade (esporte) de luta ideal para o seu perfil?

A escolha entre os esportes de combate deve considerar objetivos pessoais, nível de preparo físico e preferências individuais. Cada modalidade oferece benefícios específicos, e entender essas diferenças pode facilitar a decisão.

Para quem busca emagrecimento e alta intensidade, as opções mais procuradas incluem, como alternativas, o muay thai, o boxe e o kickboxing. Essas modalidades trabalham resistência, coordenação e força, sendo indicadas para quem deseja treinos mais dinâmicos.

A principal diferença entre elas é que o muay thai utiliza oito pontos de contato (punhos, cotovelos, joelhos e canelas), com foco em potência e combate próximo. Já o kickboxing foca em quatro pontos (socos e chutes), com mais velocidade, movimentação lateral e combinações rápidas. O boxe, por sua vez, foca em socos e movimentação superior.

No entanto, para quem prefere atividades mais cadenciadas, o jiu-jitsu e o judô são alternativas relevantes. Essas práticas focam em alavancas, imobilizações e controle corporal, exigindo raciocínio tático e paciência no aprendizado.

No caso de crianças, modalidades como judô e karatê costumam ser recomendadas a partir dos primeiros anos escolares, pois ajudam no desenvolvimento de disciplina, respeito e coordenação motora.

Outro fator importante é o uso de equipamentos básicos para iniciar a prática. No boxe, por exemplo, é comum a utilização de itens de proteção para mãos e punhos, além de acessórios para treino em saco ou com parceiros.

Além disso, a escolha deve considerar a adaptação ao ambiente e ao estilo de treino. Experimentar aulas iniciais pode ser uma estratégia eficaz para identificar qual modalidade melhor se encaixa na rotina.

Logo, o avanço dos esportes de combate no Brasil pode estar diretamente relacionado à busca por atividades físicas mais completas e estimulantes. O ranking de buscas evidencia que modalidades de alto impacto lideram o interesse, especialmente entre iniciantes.

Ao mesmo tempo, a diversidade de opções disponíveis permite atender diferentes perfis, desde crianças até adultos, em busca de condicionamento físico ou desenvolvimento técnico.