Vereador Sirineu conta sua versão sobre caso de homicídio

O empresário Sirineu Araújo, que também é vereador de Sumaré, foi a um podcast falar do caso que envolve o homicídio de um ex-presidiário solto poucos meses antes do acontecimento.

Ele chegou a se afastar da Câmara para tratar das acusações e agora resolveu contar sua versão da história.

Ele conta que o homem que morreu (Rafael) havia sido condenado em 12 homicídios (Art. 121 do código penal) entre outros crimes cometidos.

Após as diversas ameaças de Rafael Emídio da Silva, o parlamentar protocolou oito pedidos de segurança na Secretaria de Segurança do município e três boletins de ocorrência por ameaça contra Rafael.

O MP já ofereceu denúncia a justiça para que seja dado o devido processo legal mas ressalta violenta emoção e as recorrentes ameaças que Sirineu e sua família sofriam.

