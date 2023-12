Vereadora Juliana recebe advertência por usar gabinete para benefício do PT

Os vereadores de Americana aprovaram, nesta terça-feira, o projeto de resolução nº 4/2023, de autoria do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que aprova parecer exarado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar que concede advertência a vereadora Professora Juliana (PT) por usar as dependências da Câmara Municipal em prol de algo que não diz respeito ao mandato.

A denúncia foi feita pelo vereador Thiago Martins (PV) após Juliana gravar um vídeo em seu gabinete mostrando uma suposta filiação partidária ao Partido dos Trabalhadores. Segundo regimento interno da casa de leis, trata-se de quebra de decoro parlamentar quando as dependências da Câmara são usada para fins particulares ou partidárias, ou seja, que não seja para assuntos do mandato.

Segundo o presidente da Comissão de Ética, vereador Lucas Leoncine (PSDB), Juliana assume, no próprio vídeo, que fez a filiação de uma pessoa ao PT no gabinete.

Após analisar a situação, leis e regimento interno, ouvir testemunhas e contar com o auxílio do corpo jurídico da Câmara Municipal, o Conselho de Ética resolveu por bem advertir Juliana pelo feito. A advertência foi aprovada, nesta terça, por por doze votos favoráveis, quatro contrários e duas abstenções.

ATAQUE À IMPRENSA. Tanto na semana passada (quando a advertência foi adiada) quanto nesta terça, Juliana aproveitou de sua fala para atacar a imprensa. A vereadora, de uma forma irônica e debochada, se dirigiu à jornalistas como canalhas, disse que a imprensa é enviesada e sensacionalista e reclamou por não ter seus temas publicados, aqueles que ela considera “importantes”. Nesta terça, Juliana se referiu aos órgãos de imprensa como desonestos. Todo o ataque da parlamentar foi feito de forma generalizada, sem citar nomes.

Agora, o denunciante pode levar o caso à Justiça Eleitoral, o que pode acarretar, inclusive, na cassação do mandato de Juliana, uma vez que ela já foi condenada em outro processo no mesmo órgão.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP