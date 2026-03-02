A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) obteve, por meio de requerimento encaminhado à Prefeitura, um panorama detalhado do atendimento odontológico na rede municipal de saúde, revelando que as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) realizam, juntas, cerca de 4.080 atendimentos por mês em Americana.

Com os dados oficiais em mãos, a parlamentar reforça seu papel de fiscalização e acompanhamento das políticas públicas de saúde. As informações mostram que 17 UBSs oferecem atendimento odontológico, com média de 240 atendimentos mensais por unidade, além de estrutura composta por cirurgiões-dentistas e auxiliares de saúde bucal.

O levantamento também confirma que não há fila de espera para atendimento odontológico, sendo os pacientes agendados conforme disponibilidade de vagas. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30, com atendimento estendido até as 20h30 nas unidades do São Vito e da Praia Azul.

Para Jacira, os números demonstram a importância de manter a fiscalização constante e o diálogo com o Executivo. “Essas informações nos permitem acompanhar de perto a oferta do serviço, identificar possíveis necessidades e defender investimentos que garantam ainda mais qualidade no atendimento à população”, destacou.

Além de fortalecer sua atuação parlamentar, o levantamento também subsidia futuras indicações, emendas e cobranças por ampliação da estrutura, como a implantação de consultórios odontológicos nas novas unidades do Jardim da Balsa e do Residencial Jacira. Com dados concretos, a vereadora amplia sua capacidade de articulação e de defesa de melhorias na saúde pública do município.

Vereadora Profa Juliana pede limpeza e capinação na praça dos Imigrantes

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo ao Poder Executivo a limpeza e capinação da grama na Praça dos Imigrantes, no bairro Vila Santa Maria.

No documento, a parlamentar afirma que foi procurada por moradores que relataram o crescimento da grama e a necessidade de limpeza e capinação para a segurança e o bem-estar dos frequentadores.

“O crescimento excessivo da vegetação tem impedido o uso comunitário do espaço, atraindo animais peçonhentos e gerando insegurança. Diante disso, encaminhamos esta indicação à prefeitura para que os serviços de limpeza e capinação sejam realizados, visando garantir a segurança e o bem-estar dos frequentadores”, afirma Juliana.

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (24) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.