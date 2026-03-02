Findi teve prisões por violência doméstica, abandono de incapaz e capturados

Ocorrências em Hortolândia, Sumaré e Nova Odessa tiveram seis pessoas presas pela Polícia Militar por diversos crimes

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Equipes do 48º Batalhão de Policiamento do Interior (BPM/I) atenderam a diversas ocorrências entre a sexta-feira (27) e o domingo (1º) nas cidades de Hortolândia, Sumaré e Nova Odessa. Os casos envolveram abandono de incapaz, violência doméstica, ameaça contra idosos e captura de procurados pela Justiça.

Na manhã de sexta-feira (27), no bairro Vila Real, em Hortolândia, policiais foram acionados via 190 para averiguar denúncia de abandono de incapaz. No local, constataram que uma criança de 7 anos estava sozinha em casa e relatou que a mãe havia saído antes mesmo de ela acordar, afirmando ainda que a situação era recorrente. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Defesa da Mulher e registrada com base no artigo 133 do Código Penal. A genitora foi orientada a comparecer ao plantão policial e permaneceu à disposição da Justiça.

Ainda na sexta-feira, à noite, uma equipe foi chamada para atender um caso de violência doméstica na Vila Soma, em Sumaré. A vítima, de 28 anos, relatou ter sido agredida verbalmente e fisicamente pelo companheiro, de 33 anos, que apresentava sinais de embriaguez. As partes foram conduzidas ao plantão policial, onde o autor permaneceu preso.

No sábado (28), em Nova Odessa, durante patrulhamento, policiais abordaram um homem que demonstrou nervosismo ao notar a viatura. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado na busca pessoal, foi constatado mandado de prisão em aberto pelo crime de lesão corporal (artigo 129 do Código Penal). Ele foi encaminhado ao plantão policial e ficou à disposição da Justiça.

Mais

Já no domingo (1º), duas capturas e mais uma ocorrência de violência doméstica foram registradas em Sumaré e Hortolândia. Na região central de Sumaré, um homem foi abordado e, após consulta, constatou-se mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo (artigo 157 do Código Penal). Ele também permaneceu preso.

Ainda em Sumaré, no Jardim Picerno, policiais atenderam denúncia de ameaça contra idosos. Familiares relataram que um homem de 45 anos vinha ameaçando os próprios pais, de 79 e 82 anos, sendo o pai portador de Alzheimer. Segundo o registro, ele teria feito ameaças de morte com uma faca e intimidado as vítimas com uma bengala. O autor foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso.

Em Hortolândia, no bairro Chácaras Recreio 2000, uma mulher de 49 anos denunciou o companheiro, de 53, por violência doméstica. De acordo com o relato, após discussão, ele retornou à residência sob efeito de álcool e entorpecentes, a ameaçou com uma faca, a agrediu com um soco, rasgou suas roupas e danificou objetos pessoais. A vítima buscou abrigo em uma casa vizinha. Ambos foram encaminhados à UPA do Jardim Amanda para atendimento médico e, posteriormente, ao Distrito Policial, onde o homem permaneceu à disposição da Justiça.

Ao todo, seis pessoas foram presas durante as ocorrências registradas no fim de semana pelo 48º BPM/I na região.

Leia Mais notícias da cidade e região