Vereadores abrem fogo contra Natal após 'artigo ataque'

Em uma nota de repúdio divulgada nesta segunda–feira (22), quatro vereadores

de Nova Odessa manifestaram “repúdio veemente” às declarações classificadas como “difamatórias, caluniosas e injuriosas” proferidas pelo vereador Cabo Natal (Avante) em um artigo publicado em um jornal local em 30 de dezembro do ano passado.

Tais declarações insinuam a existência de “troca de favores” e recebimento indevido de dinheiro por parte dos vereadores para votação de projetos de interesse da Prefeitura e barrar projetos que “não sejam de agrado da administração”.

“É fundamental ressaltar que tais acusações são completamente infundadas e carecem de qualquer base factual. A Câmara de Vereadores de Nova Odessa sempre pautou suas atividades exclusivamente pelo respeito à ética, à transparência e ao compromisso como bem-estar da comunidade. Repudiamos veementemente qualquer tentativa de difamação que visa prejudicar a imagem desta instituição e de quaisquer de seus membros. A democracia pressupõe o respeito às instituições e o zelo pela verdade. Acusações levianas apenas minam a confiança da população nas instituições democráticas”, diz a nota.

“A acusação irresponsável e sem provas de que os demais vereadores estariam recebendo dinheiro ou cargos em troca de votos para projetos de interesse do executivo não apenas prejudica a imagem da instituição como um todo, mas também diminui a confiança da população nos representantes eleitos para servir ao bem comum. Entendemos que o debate político deve ser conduzido com seriedade, respeito e baseado em evidências. Acusações levianas, como as proferidas pelo vereador Cabo Natal no último dia 30/12, não apenas comprometem a integridade de todos os colegas parlamentares, mas também prejudicam a credibilidade do sistema democrático como um todo”, frisa.

O grupo, composto pela vereadora Márcia e beschini, Oseias Jorge, Paulinho Bichof e Professor Antonio, “exige” que Cabo Natal apresente “imediatamente as provas que respaldem suas alegações ou que se retrate publicamente, e conhecendo a gravidade de suas declarações infundadas”.

“A falta de fundamentação adequada para tais acusações é inaceitável e demonstra, inequivocamente, um desvio de conduta, uma quebra de decoro parlamentar que não pode ser tolerada”, afirmam.

“Estamos abertos a investigações e a qualquer esclarecimento que se faça necessário para desmistificar as alegações caluniosas, injuriosas e ofensivas do Vereador Cabo Natal”, destacam os vereadores.

AVANTE

No último dia 12, o partido Avante de Nova Odessa emitiu nota de repúdio à atitude do vereador CaboNatal, eleito pela sigla nas eleições de 2020, em relação às acusações.

