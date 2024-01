Dia 30 de janeiro, celebramos o Dia do Croissant. E, ao contrário do que muitos pensam, o homenageado do dia não é uma criação francesa, mas sim austríaca. A famosa massa folhada teve origem com os padeiros de Viena. Reza a lenda que, em 1683 durante a batalha de Viena, os padeiros que trabalhavam durante a madrugada ouviram o barulho que o inimigo otomano fazia ao cavar um túnel e, ao dar o alarme sobre o que estava acontecendo, conseguiram impedir o êxito do ataque. Assim, comemoração à vitória, criaram o famoso pão. Apesar de não ter sido criada em solos franceses, foram eles que aperfeiçoaram a massa que antes era mais pesada, como um pão tradicional, e a transformaram em uma versão mais leve e famosa no mundo todo. Para celebrar o dia em grande estilo, separamos 3 casas em São Paulo para apreciar diferentes versões de croissants: