Os vereadores de Americana aumentaram a produção de indicações em 12,5% em relação ao ano passado. O período analisado pelo NM foi de janeiro a maio de 2023 e 2024.

Em 2023, foram registradas 4381 indicações protocoladas pelos parlamentares americanenses. Já no mesmo período em 2024, foram 5010 documentos protocolados.

O ano eleitoral pode explicar o aumento de registros. O NM observou uma maior atividade de alguns vereadores e outros avançando em causas que antes não atuavam. A disputa deste ano será bastante acirrada e o clima de competição toma conta dos corredores da Câmara Municipal.

