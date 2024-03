Vereadores fazem sessão para aprovar nomes de 26 ruas

Os vereadores barbarenses aprovaram 26 projetos relativos à denominação de ruas

no loteamento Residencial Cachoeira, além de 11 moções, durante a 10ª Reunião Ordinária do ano, realizada na tarde desta terça-feira (19 de março), no Plenário Dr. Tancredo Neves, na Câmara Municipal. Os projetos, quando protocolados, são acompanhados de breve biografia dos homenageados com os nomes das vias e podem ser consultados no site da Casa de Leis: www.camarasantabarbara.sp.gov.br.

De iniciativa do vereador Kifú, foram aprovados os projetos de lei 01, 02, 03, 12 e 13/2024, por meio dos quais o parlamentar denomina a Rua ‘‘A’’ como Rua “Melissa Tischenberg”; a Rua ‘‘E’’ como Rua “Carlos Moreno Alonso”; a Rua ‘‘F’’ como Rua “Ivonete de Aquino Gomes”; a Rua “M’’ como Rua “Dolores Rocha”; e a Rua “X’’ como Rua “Francisco Calixto”, respectivamente.

A vereadora Kátia Ferrari do SOS Animais assina 11 projetos de lei, de número 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 20, 46 e 47/2024. Por meio destes, passam a denominar-se a Rua “G” como Rua “Claudete Carvalho Forti”; a Rua “H” como Rua “Ilda de Freitas Costa”; a Rua “K” como Rua “José Antenor Pressuto”; a Rua “I” como Rua “Silvana Amorim Fradeschi”; a Rua “J” como Rua “José Garrido”; a Rua “L” como Rua “Emília Ramilha Garrido”; a Rua “P” como Rua “Pedro Henrique Macário – Pedrinho Sanfoneiro”; a Rua “Q” como Rua “Homem Batalha”; a Rua “S” como Rua “Alexandre Claus Milanez”; a Rua “D”, bem como sua continuação Rua “B”, como Rua “Natalice Cândida Ricardo”; e a Rua “R” como Rua “José Pollesi”.

O vereador Carlos Fontes é autor dos PLs 14 e 15/2025, por meio dos quais denomina a Rua “B” como Rua “Luiz Tedesco” e a Rua “C” como Rua “Pastor José Luiz da Silva – Pastor Zé Luiz”. O vereador Reinaldo Casimiro também responde por dois projetos aprovados nesta reunião, de número 37 e 38/2024. No primeiro, ele nomeia a Rua “T” como Rua “Romilda Galo Alves de Mira”; enquanto, no segundo, a Rua ‘‘U’’ recebe o nome de Rua “Geraldo José”.

O vereador Arnaldo Alves é autor dos projetos de lei 16, 22 e 24/2024, os quais denominam a Rua ‘‘V’’ como Rua “Sebastião Gonçalves da Silva”; a Rua ‘‘N’’ como Rua “Maria Aparecida Fernandes Danelon”; e a Rua ‘‘O’’ como Rua “Nicanor Gomes Rodrigues”. No PL 35/2024, Joi nomeia a Avenida “1” como Avenida “Francisco Zanette”. Eliel assina o PL 42/2024, por meio do qual denomina a Rua ‘‘W’’ como Rua “Luis Zanetti Neto”. Por fim, o presidente Paulo Monaro assina o PL 43/2024, dando à Avenida Marginal ‘‘1’’ o nome de Avenida “Domingos Francisco Barbosa”.

