Os 6 vereadores novatos que estrearam há um ano na Câmara de Americana falharam ao trazer novidades ao debate público na cidade. Jean Mizzoni (Agir), Gutão do Lanche (Agir), Jácira Chávare (Republicanos), Renan de Angelo (Podemos), Roberta Lima (PRD) e Talitha De Nadai (PDT) fizeram sua estréia no ‘palco’ do Legislativo em 2025.

Houve alguns lampejos e lances pontuais, mas o saldo, com boa vontade, é zerado (nem positivo nem negativo).

Eles podiam trazer mais representativade em alguns bairros, às causas animal, da saúde e emprego.

Os vereadores apanharam por conta da aprovação da nova planta de valores, que levou a acréscimo de 20,5% no IPTU da maioria da população.

Outra característica foi seguir os ‘veteranos’ com assessoria mais ‘da casa’. Eles também pareceram mostrar ‘excessivo respeito’ aos reeleitos, que dominaram e dominam os debates nas sessões. São raros os casos de destaque para algum novato.

O QUE ESPERAR DOS NOVOS VEREADORES EM 2026

