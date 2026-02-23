Futebol amador de Hortolândia começa no 1º final de semana de março

Competições são organizadas pela Prefeitura e gramados recebem cuidados especiais para receber jogadores

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O calendário do futebol amador de Hortolândia com as competições organizadas pela Prefeitura começa a tomar forma e, em março, a bola volta a rolar pelos gramados em diferentes regiões da cidade. De acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer, o Campeonato Interno dos Servidores Municipais tem início programado para o dia 07/03, assim como o Veteranos 35+. No dia 08/03, se inicia a categoria Juvenil 16+. Já no dia 15/03, a vez de ser dada a largada pela categoria Juniores 18+.

“A bola vai começar a rolar e a temporada 2026 está quase começando. Para contribuir com a qualidade dos jogos, realizamos os trabalhos de manutenção dos gramados dos campos. A manutenção também garante mais segurança aos atletas e usuários dos espaços, incentivando a prática de atividade física. No primeiro final de semana de março, tudo estará pronto para receber nossas equipes e toda a comunidade esportiva da cidade”, destacou o secretário de Esporte e Lazer, Gleguer Zorzin.

FUTEBOL AMADOR

Hortolândia tem aproximadamente 200 equipes de futebol amador em todas as regiões da cidade. São diversas categorias com cerca de 4 mil pessoas envolvidas entre comissões técnicas e jogadores. Por final de semana, são milhares de pessoas nos campos municipais.

APP ESPORTIVO

Maiores informações do futebol amador e do futsal de Hortolândia podem ser obtidas por meio do APP ESPORTIVO.

Para acompanhar os campeonatos, basta baixar o aplicativo pelos links:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.placaresportivoamador.app | Android

https://apps.apple.com/app/id824228264 | iOS – Iphone

Após instalar procurar por Hortol em seguida clicar no logo da PMH

Leia + sobre esportes