Classificação atualizada da serie A3 do Campeonato Paulista. União Barbarense 10 pontos e Rio Branco #Americana 7 pontos. Nenhuma equipe ainda garantiu vaga para o mata mata das quartas-de-final e nenhum time ainda está rebaixado matematicamente.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os dois fora da zona de classificação e da zona de rebaixamento.

O União Barbarense e XV de Jaú empataram por 1 a 1 na noite do sábado, em Santa Bárbara d’Oeste. O jogo valeu pela oitava rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. O União foi a 10 pontos, ainda no meio da tabela. O time não vence há duas partidas.

O Rio Branco recebeu o Cantanduva em Americana na volta do Campeonato Paulista da Série A3 e o jogou terminou empatado em 0 a 0.

Classificação