Os filmes indicados ao Oscar 2026 estão disponíveis principalmente no Max (antigo HBO Max), Netflix, Prime Video e Apple TV+, além de cinemas. A cerimônia de premiação ocorrerá em 15 de março de 2026, com transmissão no Brasil pela TNT, Max e Globo.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Aqui está onde assistir aos principais indicados ao Óscar:
Max: Uma Batalha Após a Outra, Pecadores, Marty Supreme (em breve).
Netflix: Frankenstein (Guillermo del Toro), Sonhos de Trem, Guerreiras do K-Pop.
Apple TV+ / Prime Video (Aluguel ou VOD): Bugonia, F1 – O Filme, Jurassic World: Recomeço, O Ônibus Perdido.
Cinemas: Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, O Agente Secreto, Valor Sentimental, Avatar: Fogo e Cinzas, Zootopia 2, Song Sung Blue.
Onde assistir à cerimônia (15/03/2026):
Streaming: Max.
TV Fechada: TNT.
TV Aberta: Globo.
Destaques: A Max concentra grande parte dos indicados, enquanto produções originais fortes estão na Netflix e Apple TV+. Muitos indicados ainda podem ser encontrados no circuito de cinemas.
Leia + sobre famosos, música e mais