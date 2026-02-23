Pesquisadora da polilaminina é homenageada em sessão da CM de Sumaré

Moção de congratulação apresentada pelo vereador Lucas Agostinho destaca sucesso demonstrado pelos estudos da Profa. Dra. Tatiana Sampaio no tratamento de lesões de medula espinhal

Na sessão ordinária da Câmara de Sumaré desta terça-feira (20), o vereador Lucas Agostinho (União Brasil) apresentou uma moção de congratulação à cientista brasileira Profa. Dra. Tatiana Sampaio, pelo recente êxito na pesquisa sobre a polilaminina, que estimula a regeneração de lesões na medula espinhal. O documento, que foi bastante elogiado em plenário, angariou 19 votos favoráveis.

Na moção, o parlamentar expressa seu reconhecimento à bióloga e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), cujo trabalho científico, desenvolvido ao longo de mais de 25 anos de investigação, “representa um marco de esperança na medicina regenerativa”. O texto explica que a pesquisadora Tatiana Coelho de Sampaio é “a principal responsável pelo desenvolvimento da molécula experimental polilaminina, uma forma polimerizada da proteína laminina, extraída da placenta e capaz de modular a organização celular e favorecer a regeneração de tecidos do sistema nervoso após lesões na medula espinhal”.

Ainda segundo o documento, a descoberta da molécula tem demonstrado, em relatos e estudos experimentais, a potencial recuperação parcial ou total de movimentos em pacientes com lesões medulares, incluindo casos de paraplegia e tetraplegia. Para o vereador Lucas Agostinho, o novo conhecimento significa “um avanço sem precedentes, em uma área em que historicamente os tratamentos eram limitados e o dano era considerado irreversível. Isso traz uma esperança a milhares de pessoas que vivem com as consequências de lesões na coluna vertebral”, comemora.

“A trajetória de dedicação, perseverança científica e liderança demonstradas pela Dra. Tatiana Sampaio refletem o melhor da ciência brasileira e reafirmam a importância do investimento em pesquisa de longo prazo, além de valorizar o papel das universidades públicas e das instituições de fomento na promoção de inovações com impacto social profundo”, enaltece o parlamentar.

Os vereadores Rai do Paraíso (Republicanos), Rodrigo Digão (União Brasil) e João Maioral (PDT) parabenizaram Lucas Agostinho pela homenagem e manifestaram seu respeito e consideração pela pesquisadora, além de enfatizarem a importância de sua descoberta.

3ª sessão ordinária

Também na reunião desta terça-feira, ocorreu a votação de 15 requerimentos para a concessão dos diplomas de honra ao mérito Cida Segura e Anita Garibaldi. Os documentos foram apreciados em bloco e tiveram aprovação em plenário.

Foram aprovadas ainda outras três moções. O vereador Valdir de Oliveira (Republicanos) homenageou a atleta Letícia Menezes Oliveira, em reconhecimento à sua destacada trajetória no judô. Já o vereador Alan Leal (PRD) apresentou moção de repúdio contra um ato de crueldade praticado contra uma mula no município de Ribeirão Corrente, no estado de São Paulo. O vereador Rodrigo Digão demonstrou seu pesar pelo falecimento de Catarina Rossique de Lima.

Nenhum dos projetos previstos na Ordem do dia foi à votação. Dos 14 PLs pautados, onze saíram de pauta por pedido de vista do vereador Tavares (PL). As demais propostas não puderam ser votadas, pois houve apresentação de emenda.

