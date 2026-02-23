A Dise de Americana realiza Operação “Seovage” e apreende anabolizantes, remédios para emagrecimento, cigarros eletrônicos e perfumes importados de forma irregular

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Americana, realizou na manhã desta segunda-feira (23) a Operação “Seovage”, que resultou na prisão em flagrante de um empresário de 29 anos em Nova Odessa.

A ação ocorreu em um estabelecimento localizado na Rua Carlos Botelho, 466, na região central da cidade, bem na frente de onde está sendo construído o futuro shopping da cidade (Zed Mall). A ação ocorreu após denúncias sobre a comercialização clandestina de medicamentos utilizados para controle de peso, supostamente trazidos do Paraguai, além da venda ilegal de cigarros eletrônicos.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram indícios consistentes de armazenamento, comercialização e distribuição irregular dos produtos. Durante a fiscalização no local, os agentes encontraram, logo na entrada, dezenas de ampolas de tirzepatida 15mg (comercializada como “Monjaro”), da marca TG, expostas em geladeira com porta de vidro. Também foram localizadas ampolas de testosterona (Landerlan Gold), canetas de retatrutida 40mg e frasco de gel hialurônico.

Apreensões em Nova Odessa

Além dos medicamentos, foram apreendidos 24 cigarros eletrônicos, 60 frascos de perfumes árabes, 45 embalagens vazias, 160 seringas, 100 agulhas, seis caixas de isopor, um notebook, duas maquinetas de cartão, três celulares, cinco cadernos com anotações contábeis e uma conta de energia elétrica.

Segundo a corporação, a entrada irregular de medicamentos e produtos estrangeiros no país configura, em tese, crime de contrabando (artigo 334-A do Código Penal), além de crime contra a saúde pública (artigo 273 do Código Penal), devido à comercialização de substâncias sem autorização e controle dos órgãos competentes.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à sede da Dise de Americana. O proprietário do estabelecimento foi autuado em flagrante e, após exame cautelar, será encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré, onde permanecerá à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.