Léo da Padaria critica descarte de lixo e entulho em frente a escolas e creches

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), protocolou uma indicação na secretaria da Casa solicitando à prefeitura a instalação de placas contendo a sinalização “Proibido jogar lixo e entulho” em frente às escolas e creches municipais de Americana. O parlamentar também sugere o desenvolvimento de campanhas de conscientização e outras ações preventivas.

De acordo com o autor, pais de alunos relataram o descarte irregular de lixo e entulho nas proximidades de diversas escolas e creches municipais. Léo ressalta a necessidade de ações para inibir tais atos. “É de grande importância manter os espaços públicos limpos, já que o descarte irregular nesses locais tem sido frequente, prejudicando o bem-estar da comunidade e representando risco à saúde pública”, aponta.

No documento o parlamentar sugere medidas como a instalação de placas de sinalização informando sobre a proibição de jogar lixo e entulho que mencionem a legislação e multas cabíveis; a realização de estudos visando a implantação de câmeras nos locais com maior incidência de descartes; e o desenvolvimento de campanhas de conscientização que contribuam para proteger a saúde, a segurança e o bem-estar dos alunos, pais e da comunidade escolar.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (24) e encaminhadas ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Leia + sobre política regional