O Posto Local de Trabalho (PLT) de Nova Odessa, divulgou nesta semana 42 vagas de emprego em disponibilidade em diferentes áreas. As oportunidades são voltadas a moradores do município que possuam experiência nas funções pretendidas.

Os interessados devem encaminhar o currículo atualizado para o email [email protected], informando o nome da vaga no assunto da mensagem. Outra opção é enviar os dados pelo WhatsApp, no número (19) 99607-4640.

Confira as 42 vagas:

AJUDANTE GERAL – masculino, com experiência. (3 vagas)

AJUDANTE DE PRODUÇÃO – ensino fundamental completo, para trabalhar no 2º Turno, das 13h30 às 22h20, escala 6×1 e 6×2. (5 vagas)

AUXILIAR DE LOGÍSTICA/ESTOQUISTA – masculino, com experiência. (2 vagas)

BALCONISTA DE PADARIA/SORVETERIA – com experiência. (2 vaga)

BORRACHEIRO – com experiência. (1 vaga)

DOMÉSTICA – com experiência. (1 vaga)

ESTAGIÁRIO(A) EDUCAÇÃO FÍSICA – Com ou sem experiência para área de musculação e natação.

(1 vaga)

FARMÁCIA DE N. ODESSA CONTRATA: AUXILIAR DE LIMPEZA / FARMACÊUTICO(a) / OPERADOR(a) DE CAIXA, todos com experiência. (3 vagas)

INSTALADOR TÉCNICO – masculino, trabalho externo, para atuar em Campinas e região, instalação de serviços de TV a cabo, internet e telefone, se tiver experiência será um diferencial, a empresa oferece treinamento. Horário de domingo a sexta-feira das 08h às 17h48. (2 vagas)

MOTORISTA DE CAMINHÃO ¾ – masculino, com experiência para fazer entregas em São Paulo e região. (1 vaga)

OPERADOR CARDA (PRODUÇÃO) – masculino, com experiência. (1 vaga)

SOLDADOR – com experiência, preferência ser aposentado. (1 vaga)

VENDEDOR (A) – com experiência, pode ser PCD. (1 vaga)

EMPRESA CONTRATA: ambos os sexos, COMPRAS – Pacote Office(principalmente Excel),emissão e acompanhamento de pedidos de compras, cadastro e atualização de fornecedores, noções de logística e prazos de entregas, organização de documentos e contratos. / COMERCIAL – Pacote Office (Word, Excel e Outlook), atendimento ao cliente, elaboração de propostas comerciais, acompanhamentos de vendas e pós vendas, noções de contratos e faturamentos, uso de CRM ou sistemas de vendas. /

FISCAL – ensino médio completo (desejável técnico ou superior em contabilidade, administração ou áreas correlatas), experiência prévia na área fiscal. / PROGRAMADOR CAM – experiência comprovada com programação CAM para usinagem CNC, conhecimento em processos de fresamento e/ou torneamento. PCP – experiência na área. (5 vagas)

EMPRESA CONTRATA: AUXILIAR DE TRANSPORTE, masculino, para trabalhar em horário noturno. / ELETRICISTA DE AUTOS, com experiência. / MECÂNICO DE MANUTENÇÃO C., com experiência em veículos pesados. (7 vagas)

EMPRESA CONTRATA: AUXILIAR DE PRODUÇÃO / OPERADOR DE MÁQUINA / TÉCNICO QUÍMICO / VENDEDOR (A). Interessados comparecerem à entrevista dia 05/03 as 08h – Rua Duque de Caxias, 600 – Centro (Poupatempo). (6 vagas).

