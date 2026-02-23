As obras de preparação da Campinas Decor 2026 já estão em andamento e marcam o início oficial dos trabalhos para uma edição histórica da mostra. Comemorando 30 anos como a principal vitrine de arquitetura, decoração e paisagismo do interior paulista, o evento será realizado entre 10 de abril e 7 de junho no mall do complexo empresarial Royal Trade Center — cenário inédito em sua trajetória.

Além da montagem dos ambientes, que serão projetados por alguns dos mais renomados profissionais do segmento de Campinas e região, as obras iniciadas nos últimos dias terão duração de cerca de dois meses e incluirão algumas adaptações ao prédio original, como o nivelamento dos pisos, a impermebilização dos telhados e o fechamento com vidro das áreas abertas.

A estimativa é de que sejam investidos cerca de R$ 7 milhões nos trabalhos de preparação do imóvel e montagem dos espaços, cotizados entre a organização, expositores, patrocinadores e fornecedores. “Isso sem contabilizar itens como obras de arte e outras peças inerentes a uma mostra de decoração, que chegam a valer milhões individualmente”, explica Fernando Penteado Filho, diretor da Campinas Decor.

Os trabalhos envolvem um verdadeiro exército de profissionais – arquitetos, paisagistas, engenheiros, artistas plásticos, pedreiros, pintores, jardineiros, carpinteiros e entregadores. Historicamente, em horários de pico, o cenário de uma Campinas Decor chega a concentrar cerca de 500 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. No total, a mostra deve gerar cerca de 1.500 empregos durante a fase de preparação e outros 150 durante o período de funcionamento, no qual são esperados em torno de 30 mil visitantes.

Construído inicialmente para abrigar um centro de compras, o imóvel de estilo contemporâneo localizado na avenida Royal Palm Plaza, número 180, no Jardim Nova Califórnia, irá reunir mais de 30 ambientes internos e externos, que serão preparados por renomados profissionais do setor na cidade e região, mostrando as tendências e novidades em artigos para decoração e construção, revestimentos, mobiliário, luminotécnica, automação residencial e tudo o que envolve esse universo.

Após a realização da mostra, o prédio de 4 mil metros quadrados de terreno e 3.200 metros quadrados de área construída, disponibilizado pela Piccoloto Negócios Imobiliários, parceira da Campinas Decor nessa iniciativa, será devolvido aos proprietários totalmente reformado e revitalizado, e será utilizado futuramente para fins corporativos.

Assim como em anos anteriores, a edição contará com diversas salas, suítes, lofts, cozinha e home cinema, e trará novidades, como uma clínica, e ambientes que remetem ao cenário da edição, como uma suíte de hotel. Os visitantes também contarão com os já tradicionais ambientes funcionais, que tornam o passeio ainda mais atrativo e completo, como Café, Bar, Loja, Wine Bar e Restaurante, distribuídos em dois pisos e com fácil acessibilidade. Pelo terceiro ano consecutivo, haverá ainda o espaço Campinas Decor Eventos, para a realização de ativações como bate-papos, workshops, experimentação de produtos, palestras e coquetéis.

“Temos neste ano um cenário totalmente diferenciado, um prédio moderno, iluminado, com espaços amplos, visibilidade externa e um contexto inovador, que com certeza irá estimular a criatividade dos expositores e resultar em uma das mais belas edições da história da Campinas Decor”, afirma a diretora Hebe Fontenele.

Mantendo a tradição, a criação dos ambientes residenciais terá como direcionamento a “história da família”. Os projetos foram elaborados para atender aos anseios e estilo de vida de um clã bem contemporâneo, formado pelo casal Pedro, 42, jornalista investigativo e podcaster de sucesso, e Mariana, 40, doula e instrutora de ioga, e seus filhos Lívia, 7, mini influenciadora digital, e Benício, de 11 anos, apaixonado por música.

Sobre a Campinas Decor

Criada em 1996 para fortalecer o mercado da arquitetura e decoração da cidade, a Campinas Decor consolidou-se como a principal mostra de arquitetura, decoração e paisagismo do interior de São Paulo e ganhou projeção nacional.

Ao longo dos anos, tornou-se uma grande vitrine do trabalho realizado pelos expositores, além de uma oportunidade única para fornecedores e patrocinadores divulgarem sua marca e seus últimos lançamentos.

Ao assumir o legado deixado por Sueli Cardoso, que dirigiu a Campinas Decor com maestria por mais de duas décadas ao lado da sócia, Stella Pastana Tozo, a gestão atual, composta por Fernando Penteado Filho, Hebe Fontenele e Arthur Penteado, segue comprometida em manter a excelência e representatividade do evento.

Os excelentes resultados obtidos ao longo dos anos trouxeram a parceria e a obtenção de patrocínio e apoio junto a grandes empresas.

Serviço

Campinas Decor 2026 – Edição 30 anos

Quando: de 10 de abril a 7 de junho de 2026

Endereço: Av. Royal Palm Plaza, 180, Jardim Nova Califórnia, Campinas

Telefone para informações: (19) 99378-7008

Site e Instagram: www.campinasdecor.com.br; @campinasdecor