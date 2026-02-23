DAE Santa Bárbara intensifica operação tapa-buraco após período de chuvas

Com a estabilização das condições climáticas, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste retomou nesta semana os serviços de reparo asfáltico em diversos pontos da cidade. A autarquia atua com duas frentes de trabalho simultâneas, com o objetivo de agilizar a recomposição das vias que passaram por intervenções recentes nas redes de água e esgoto.

Nesta etapa, as equipes concentram os trabalhos nos bairros 31 de Março, Vila Diva, São Joaquim e Centro.

Reparo

O reparo asfáltico, popularmente conhecido como “tapa-buraco”, é uma etapa técnica que exige solo seco para a correta execução. A umidade excessiva compromete a aderência do cimento, da brita e da massa asfáltica, inviabilizando a realização do serviço durante períodos chuvosos. Com a melhora do tempo, a meta é atualizar o cronograma de atendimento e garantir mais segurança para motoristas e pedestres.

O DAE ressalta que todos os locais que passam por intervenções e escavações realizadas pela autarquia são automaticamente incluídos na programação de recomposição asfáltica. Caso o munícipe deseje informar um ponto específico ou acompanhar solicitações, o serviço pode ser requisitado de forma online por meio do sistema “Protocolo 1Doc”, disponível no site oficial da autarquia www.daesbo.sp.gov.br.

