Controle de Arboviroses realiza primeiro Índice de Breteau de 2026 em Sumaré

Levantamento aponta áreas de risco e reforça ações de combate ao Aedes aegypti; município tem 167 notificações, 18 casos confirmados e nenhum óbito

O Controle de Arboviroses da Secretaria de Saúde de Sumaré seguiu nesta semana com a ADL (Avaliação de Densidade Larvária), correspondente ao primeiro Índice de Breteau de 2026. O levantamento identifica a presença e a densidade larvária do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika.

Neste momento, as equipes atuam na região do Matão. A partir dos dados coletados, o município mapeia o cenário epidemiológico e define as áreas de maior risco para intensificação das medidas de controle. A pesquisa contempla todas as regiões da cidade.

Durante as visitas, os agentes de endemias vistoriaram imóveis e coletam larvas quando identificadas. O trabalho integra o conjunto de ações permanentes de enfrentamento ao mosquito, especialmente neste período de chuvas e elevação das temperaturas, condições que favorecem a proliferação do vetor.

“É fundamental que a população receba as equipes e mantenha os cuidados preventivos. A destinação correta de resíduos também tem papel decisivo. O descarte irregular de lixo e entulhos amplia os criadouros e impacta diretamente os índices da doença”, destacou o secretário de Saúde, Frederico Almeida.

Além da ADL, os agentes realizaram aplicação de larvicida com nebulizadores costais nos bairros Florelly, Dall’Orto e Parque da Amizade.

Ao longo do ano, as equipes do Controle de Arboviroses mantêm visitas domiciliares, busca ativa de casos suspeitos e positivos, verificação de quintais, aplicação de larvicidas quando necessário, retirada de materiais inservíveis e entrega de telas milimétricas. Os moradores também recebem orientações sobre sintomas e medidas de prevenção.

Até o momento, o município registrou 167 notificações, com 18 casos positivos de Dengue e nenhum óbito em decorrência da doença.

Prevenção começa em casa

Para reduzir os criadouros do Aedes aegypti, a Secretaria de Saúde orienta medidas simples e eficazes:

– Manter caixas d’água sempre fechadas e vedadas

– Limpar calhas e eliminar obstruções que acumulem água

– Evitar água parada em lajes e superfícies externas

– Lavar semanalmente recipientes de armazenamento de água

– Preencher pratinhos de plantas com areia até a borda

– Guardar garrafas de boca para baixo

– Descartar corretamente lixo e pneus inservíveis

– Não jogar resíduos em terrenos baldios

A participação da população é essencial para o controle do mosquito e redução dos casos de arboviroses.

