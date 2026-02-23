Filmes e séries mais vistos na semana 3 fevereiro

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Cantor e compositor apresenta repertório do álbum Boas Novas e conta com participação especial de Caetano Veloso

(Zeca Veloso/ Crédito Elisa Maciel)

Bradesco Principal e American Express apresentam a abertura da temporada 2026 do Teatro Iguatemi, que terá início nos dias 6 e 7 de março com dois shows exclusivos do cantor e compositor Zeca Veloso, com participação especial de seu pai, Caetano Veloso. O artista ganhou proeminência no cenário musical brasileiro nos últimos anos com a canção “Todo Homem”, apresentada no espetáculo Ofertório, ao lado de seu pai e de seus irmãos, Tom e Moreno.

Aos 33 anos, Zeca realiza seu primeiro show após o lançamento do álbum de estreia em carreira solo, Boas Novas, apresentado em novembro de 2025. No palco, Zeca apresentará suas canções em formato voz, violão e piano, e, além das músicas que compõem o álbum, interpretará faixas de outros compositores que o influenciaram. A apresentação abre caminho para a circulação do show Boas Novas com a nova banda, com início previsto para abril, marcando o primeiro encontro do público com essa nova fase de sua trajetória.

Sobre o Teatro Iguatemi

Localizado no décimo andar do Shopping Iguatemi São Paulo, o Teatro Iguatemi é mais do que um palco. Inspirado no conceito de Teatro Arena, o espaço intimista promove a proximidade entre artistas e plateia, criando uma relação sensível e imersiva, que convida o público a viver a experiência de forma intensa e singular.

Inaugurado em 2025, o teatro integra uma série de iniciativas da Iguatemi S.A. que têm a cultura como um de seus pilares essenciais. Mais do que um centro de compras, o empreendimento se consolida como um espaço de experiências, inspiração e encontros, fortalecendo sua conexão com a cidade e com a criação de memórias especiais.

O projeto arquitetônico assinado por Gurian Arquitetura une estética, funcionalidade e experiência sensorial. Além da ambientação, a acústica impecável traz soluções que asseguram a propagação sonora ideal, o controle da reverberação e o isolamento de ruídos externos.

Potencializando sua flexibilidade, o Teatro Iguatemi se adapta a diversas formas de apresentações, como palestras e shows de música. O resultado é um espaço intimista, versátil e inovador, que integra arquitetura e cultura.