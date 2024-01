Vereadores reprovam moção de repúdio ao Clube dos Cavaleiros por faixa ‘antiPT’

Os vereadores de Americana reprovaram, durante a sessão de terça-feira, uma moção de repúdio ao Clube dos Cavaleiros por ter exposto uma faixa antiPT na confraternização de final de ano do clube. O documento é de autoria da vereadora Professora Juliana (PT) e recebeu apenas o voto favorável da própria petista.

Na ocasião, a faixa trazia os seguintes dizeres: “proibida a entrada de petista”. A ação rendeu muitas críticas de internautas nas redes sociais que levantaram, em diversos comentários, até a possibilidade de um boicote à Festa do Peão de Americana, organizada pelo clube, uma vez que o evento atrai milhares de pessoas de diferentes posicionamentos políticos.

CONDENADO POR USO DE DINHEIRO PÚBLICO. O Clube dos Cavaleiros foi multado e condenado pela Justiça Federal a restituir aos cofres públicos mais de R$ 1,1 milhão pelo uso irregular de verba do Ministério do Turismo, destinada durante o governo do PT para a edição de 2010 da Festa do Peão. Com a verba, o Clube não poderia cobrar ingresso de um determinado dia da festa, mas não foi o que aconteceu. Além de receber o dinheiro do governo petista, o Clube manteve a cobrança de ingresso.

