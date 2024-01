Em encontro nesta terça-feira, Tim Estopa- liderança de destaque

na região da Cidade Jardim, reuniu-se com Ricardo Molina, presidente do Republicanos de Americana, para discutir o cenário eleitoral de 2024 e traçar os planos para o futuro da cidade.

Durante a conversa, Estopa formalizou sua decisão de unir forças ao partido Republicanos, vendo nele a representação da renovação política tão crucial para o avanço de Americana.

A partir deste momento, ele integra o time dedicado a promover uma cidade mais humana e com uma qualidade de vida superior para todos os seus habitantes.

“Estou entusiasmado por fazer parte desse grupo de pessoas comprometidas com valores éticos e dispostas a trabalhar incansavelmente pelo bem-estar da nossa comunidade. O Republicanos é a escolha certa para essa renovação”, destacou Estopa.

O convite para ingressar no partido foi recebido com grande felicidade, e Tim Estopa expressa sua determinação em vestir a camisa do Republicanos, comprometendo-se a contribuir significativamente para o sucesso do Time 10.

Assim, de forma oficial, Tim Estopa anuncia sua filiação ao Republicanos, marcando uma nova fase em sua trajetória política e reforçando o compromisso com uma Americana mais vibrante e promissora.

