Vereadores de Sumaré votam 3 projetos nesta terça

A Câmara de Sumaré vota, na reunião desta terça-feira (12), três projetos de lei.

A sessão está programada para ter início às 10h, no plenário José Maria Matosinho, e conta com transmissão ao vivo pelo YouTube (https://www.youtube.com/@CamaraSumare).

A Ordem do Dia começa com a discussão e votação do Projeto de Lei nº 145/2023, de autoria do vereador Alan Leal (PRD). A proposta autoriza a implantação da “Sala de Regulação Sensorial” em atenção à pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no âmbito do município de Sumaré e dá outras providências.

Em seguida, os parlamentares votam o Substitutivo nº 1 ao PL nº 146/2023. A propositura autoriza o Poder Executivo a implantar vias de mão única nas frentes das escolas da rede de ensino municipal, estadual e particular, das entidades, sociedades civis filantrópicas e das associações de natureza cultural, educacional e assistencial no município e é de autoria do vereador Willian Souza (PT).

Por fim, acontece a votação do PL nº 26/2024, apresentado pelo presidente do Legislativo, vereador Hélio Silva (Cidadania). O projeto cria o Programa “Encontre o Seu Amigo”, instituindo a divulgação permanente de dados e imagens de animais desaparecidos ou à disposição para adoção na cidade.

