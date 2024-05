Vereadores votam proibição de celular nas escolas de Sumaré

A Câmara Municipal de Sumaré conta com três projetos de lei na sessão ordinária desta terça-feira (14).

Destaque para a votação do projeto que prevê a proibição de telefones celulares em escolas da cidade. Os vereadores se reúnem, às 10h, no Plenário José Maria Matosinho para dar início aos trabalhos.

A população também pode acompanhar as votações pelo canal da Casa de Leis no YouTube (youtube.com/@CamaraSumare).

O primeiro item da Ordem do dia é o Projeto de Lei nº 47/202, de autoria do vereador Ulisses Gomes (PT). A proposta proíbe o uso de celulares e outros dispositivos tecnológicos pelos alunos nas unidades escolares da rede municipal de ensino do município.

Em seguida, os parlamentares discutem o PL nº 69/2024, que dispõe sobre a penalização de tutores de animais que causem acidentes em via pública de Sumaré. A propositura foi apresentada pelo vereador Alan Leal (PRD).

Ao final, os vereadores votam o PL nº 70/2024, do vereador Tião Correa (PSDB). O projeto, que autoriza as escolas do município a instituírem “Semana de Conscientização” para incentivarem ações destinadas a limpeza, manutenção e conservação do ambiente escolar por alunos, retorna à pauta após pedido de vista.

