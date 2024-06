Vestibular das Fatecs divulga relação de candidatos por vaga

O curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Zona Leste, localizada na Capital, teve a maior procura no Vestibular das Fatecs para o segundo semestre de 2024, com 15,63 candidatos por vaga (c/v) no período noturno. A formação superior tecnológica também ocupa a posição de maior demanda do processo seletivo em 11 unidades. Só na Capital, esse curso é o mais buscado na Fatec São Paulo (noite – 15,14c/v e manhã – 12,54c/v), Fatec Ipiranga (noite – 10,20c/v) e Fatec Zona Sul (noite – 9,54 c/v). Já o curso de Gestão Empresarial, ofertado na modalidade de Educação a Distância, teve os maiores índices de candidatos por vaga registrados nas Fatecs São Paulo (8,38c/v), Mogi das Cruzes (6,40c/v), Tatuapé (6,10c/v), Sorocaba (5,63c/v) e Barueri (5,30c/v). Outras formações em alta são os cursos de Automação Industrial (noite – 7,94c/v), da Fatec São Bernardo do Campo; Marketing (noite – 7,77c/v), da Fatec Sebrae, na Capital; e Desenvolvimento de Software Multiplataforma (noite – 7,57c/v), da Fatec Mauá. LEIA + NOTÍCIAS Entre as unidades que iniciam suas atividades em agosto, a Fatec Atibaia registrou 3,09 candidatos por vaga no curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma e Itapevi, 5,97 inscritos por vaga disponível no curso de Gestão da Qualidade. A demanda por curso e unidade está disponível para consulta no site vestibularfatec.com.br . Confira as opções com maior índice de candidatos por vaga no processo seletivo, aqui . Os 42.254 candidatos inscritos deverão prestar o exame que dá acesso às vagas para o Ensino Superior Tecnológico gratuito do Centro Paula Souza (CPS) no próximo dia 30 (domingo), às 13 horas. Os participantes terão cinco horas para responder a questões de múltipla escolha e fazer uma redação. Os locais de prova poderão ser consultados a partir das 15 horas de quarta-feira (26), pelo site vestibularfatec.com.br .

