Vestibular de Inverno FAM tem desconto de 50% na matrícula

Para quem busca fazer mais diferença no mercado de trabalho, a FAM-Faculdade de Americana está com inscrições abertas para o Vestibular de Inverno 2023. As provas podem ser feitas on-line, como nas últimas edições, basta acessar o site VESTIBULARFAM.com.br. A inscrição é gratuita.

Para facilitar a vida do ingressante na FAM, a Instituição oferece pela primeira vez um cupom de 50% de desconto na matrícula, por tempo limitado, com o cupom FAM50.

No total, a Faculdade de Americana oferece mais de 30 opções de curso, saiba mais no site: fam.br. Com o recorde de matrículas no início de 2023, os cursos de Medicina Veterinária, Biomedicina, Direito e Psicologia tem alta concorrência e vagas limitadas.

Com o tema “Quem faz FAM, faz mais diferença”, a Faculdade de Americana lembra, por meio desta nova campanha, que o aluno da Faculdade de Americana faz mais diferença na busca por colocação no mercado de trabalho, nas ações sociais promovidas pelos cursos da faculdade, sua presença ativa na comunidade com ações de prestação de serviço com os alunos em atividades externas e no Serviço Integrado de Atenção – SIA, que oferece diversos atendimentos gratuitos em Fisioterapia, Enfermagem, Psicologia, Nutrição entre outros cursos. Além das aulas presenciais e cheias de pratica com os laboratórios para os cursos de saúde e exatas.

“Esta é mais uma grande oportunidade para quem busca iniciar o ensino superior ainda neste ano. O cupom de desconto é uma maneira de facilitar a vida do candidato à faculdade. E claro, a FAM sempre busca estas novas oportunidades para a cada que a cada vestibular possamos oferecer mais para quem busca fazer mais diferença”, disse o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini.

Para este vestibular de inverno, a Faculdade de Americana continua com descontos nas mensalidades utilizando a nota do ENEM. Confira os descontos de acordo com a pontuação:

de 1 a 700 pontos = 20%

de 701 a 800 pontos = 30%

de 801 a 900 pontos = 50%

acima 901 pontos = 100%

Os benefícios serão concedidos mediante comprovação do resultado obtido pelo candidato em qualquer ENEM realizado a partir de 2011. Mais informações no site do vestibular.