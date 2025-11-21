Via de acesso ao Jd. Interlagos (Hortolândia) tem novo sentido de trânsito

Medida amplia segurança viária na região do Jd. Santa Clara do Lago

A Prefeitura de Hortolândia continua a readequação do sistema de tráfego para contribuir com a segurança viária, evitando acidentes e melhorando a fluidez do trânsito. A partir das primeiras horas desta quinta-feira (20/11), a rua Edivaldo Diogo da Costa, no Jardim Santa Clara do Lago, próximo ao OAPE (Observatório Ambiental Parque Escola), terá novo sentido para a circulação de veículos. A via

passa a ter sentido único do cruzamento com a rua Cuba até a rotatória que dá acesso para a avenida Joaquim Martarolli (Parque Socioambiental Lago da Fé) ou para quem estiver indo sentido ao Condomínio Villa Flora e Jardim Interlagos. O trabalho acontece com a repintura da sinalização de solo e a instalação de sinalização vertical com placas que indicam a mudança.

MAIS SEGURANÇA VIÁRIA

Equipes da Administração Municipal também concluíram as etapas de reforço da segurança viária na avenida dos Estudantes. O reforço na sinalização de solo foi realizado na madrugada desta quarta-feira (19/11) em toda a extensão da via, contribuindo no acesso tanto para a avenida da Emancipação quanto no sentido Jardim Campos Verdes.

Em frente ao antigo prédio da UBS (Unidade Básica de Saúde) Santa Clara, a rotatória de concreto, que contribui na organização e fluidez do tráfego foi reimplantada após ações da Prefeitura para consertar o dispositivo que havia sido danificado. A estrutura foi reformada. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a rotatória facilita o deslocamento na movimentada via, contribuindo também no controle da velocidade permitida para o tráfego.

