Via de acesso ao Jd. Interlagos (Hortolândia) tem novo sentido de trânsito

Medida amplia segurança viária na região do Jd. Santa Clara do Lago

Leia Mais  notícias da cidade e região   

A Prefeitura de Hortolândia continua a readequação do sistema de tráfego para contribuir com a segurança viária, evitando acidentes e melhorando a fluidez do trânsito. A partir das primeiras horas desta quinta-feira (20/11), a rua Edivaldo Diogo da Costa, no Jardim Santa Clara do Lago, próximo ao OAPE (Observatório Ambiental Parque Escola), terá novo sentido para a circulação de veículos. A via

passa a ter sentido único do cruzamento com a rua Cuba até a rotatória que dá acesso para a avenida Joaquim Martarolli (Parque Socioambiental Lago da Fé) ou para quem estiver indo sentido ao Condomínio Villa Flora e Jardim Interlagos. O trabalho acontece com a repintura da sinalização de solo e a instalação de sinalização vertical com placas que indicam a mudança.

Via de acesso ao Jd. Interlagos (Hortolândia) tem novo sentido de trânsito

MAIS SEGURANÇA VIÁRIA

Equipes da Administração Municipal também concluíram as etapas de reforço da segurança viária na avenida dos Estudantes. O reforço na sinalização de solo foi realizado na madrugada desta quarta-feira (19/11) em toda a extensão da via, contribuindo no acesso tanto para a avenida da Emancipação quanto no sentido Jardim Campos Verdes.

Em frente ao antigo prédio da UBS (Unidade Básica de Saúde) Santa Clara, a rotatória de concreto, que contribui na organização e fluidez do tráfego foi reimplantada após ações da Prefeitura para consertar o dispositivo que havia sido danificado. A estrutura foi reformada. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a rotatória facilita o deslocamento na movimentada via, contribuindo também no controle da velocidade permitida para o tráfego.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP