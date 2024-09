A Rumo, em parceria com a Prefeitura de Sumaré, realizou, na quinta-feira (26), a entrega oficial de um novo viaduto rodoviário, localizado no cruzamento entre a Rua Luiz Vaz de Camões e a Avenida Júlia Vasconcelos Bufara. A obra, que teve início em outubro de 2023 e estava prevista para ser concluída em 12 meses, foi antecipada para setembro.

Viaduto acelerado

“As condições climáticas e a expertise das equipes técnicas de engenharia envolvidas no projeto foram fundamentais para que conseguíssemos concluir o viaduto com um mês de antecedência, sem comprometer a qualidade e a segurança do viaduto”, destaca Giana Custódio, Gerente de Relações Institucionais e Governamentais da Rumo.

A obra, que representa um investimento total de R$ 29 milhões, gerou 120 empregos diretos e indiretos durante sua execução. Com uma extensão de 120 metros no viaduto principal, somados aos 240 metros dos aterros, totalizando aproximadamente 360 metros de estrutura, o novo dispositivo aumentará a segurança de motoristas e pedestres na região, além de melhorar a eficiência da operação ferroviária.

A construção faz parte das contrapartidas previstas no caderno de obras da prorrogação antecipada da concessão da Malha Paulista, assinado junto ao Governo Federal.

“A entrega deste viaduto é mais um exemplo do compromisso da Rumo em colaborar com o desenvolvimento das cidades em que atuamos. Esta obra foi pensada para garantir mais segurança e mobilidade para os moradores de Sumaré, promovendo um trânsito mais eficiente”, reforça Custódio.

A entrega dessa obra marca um avanço crucial para o município, oferecendo maior fluidez no tráfego e reduzindo o tempo de deslocamento. O novo viaduto não só melhora a infraestrutura da cidade, como também atende às demandas de mobilidade urbana em uma região que tem crescido em população e atividade econômica.

“É com muita alegria e emoção que vemos esse sonho tão antigo se tornando realidade! O viaduto é uma obra viária de grande porte que vai proporcionar mais mobilidade urbana para a nossa população, fluidez e segurança no trânsito. É mais um investimento na infraestrutura de Sumaré, visando o crescimento e o progresso da cidade, que vai agregar muito para os nossos munícipes e moradores dos municípios vizinhos. Agradeço o empenho do deputado Dirceu Dalben, por nos ajudar a viabilizar a obra junto ao Governo do Estado e a nossa grande parceira RUMO, responsável por nos ajudar a ofertar esse grande presente para Sumaré!”, comemora o prefeito Luiz Dalben.

