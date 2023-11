Segundo informações, o brinquedo começou a girar muito rápido até que a trava de segurança se soltou e a cadeira onde as duas adolescentes estavam virou para baixo.

O caso só não foi mais grave graças aos funcionários do parque que conseguiram fazer o brinquedo parar antes que as adolescentes caíssem. Uma das adolescentes não conseguiu se segurar e caiu, a outra ainda conseguiu se segurar e ficou pendurada no brinquedo por alguns minutos até que também caiu. As garotas foram socorridas e levadas para um hospital da cidade.