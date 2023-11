Crema anuncia vagas de emprego para 14 funções

A rede de Supermercados Crema anunciou, na tarde desta terça-feira, vagas de emprego disponíveis em suas unidades para 14 funções. Hoje, há unidades em Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

As oportunidades são para:

Açougueiro, ajudante de açougue, ajudante de cozinha, ajudante de motorista, atendente de adega, balconista, empacotador, estoquista de açougue, estoquista de expedição, estoquista de frios, operador de caixa, repositor, fiscal de loja e ajudante de padeiro.

Os interessados devem enviar currículo por e-mail para recrutamento@supcrema.com.br (com a vaga pretendida no assunto do email).

