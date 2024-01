VÍDEO. Balão cai próximo ao aeroporto de Americana esta manhã

Um leitor do NM flagrou um balão que caiu na área do IZ (Instituto de Zootecnia) da Secretaria de Agricultura do Estado, muito próximo ao aeroporto de Americana, na manhã deste domingo. Nas imagens, é possível ver também que o balão caiu muito próximo à rodovia SP-304 e, consequentemente, aos carros.

Aos domingos, há sempre bastante atividade de aeronaves de pequeno porte no aeroporto da cidade.

Soltar balões é crime ambiental. A pena pode variar de 1 a 3 anos de prisão ou multa.

A soltura de balões pode colocar em risco a vida das pessoas.

Segundo o diretor do aeroporto, Levi Rossi, “as operações do aeroporto ocorrem normalmente até o momento”.

