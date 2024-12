Chilique Que papelão dessa mãe 🙈. Tem nem vergonha de fazer vídeo depois de tudo. pic.twitter.com/TMdNtjLTxM — Erika🌹 🇧🇷❤️ A curiosidade tem o seu charme. (@terrivelmenteJb) December 5, 2024

Com o tempo cada vez mais escasso, buscar por ferramentas que auxiliem nas tarefas diárias se tornou imprescindível. E a inteligência artificial se tornou uma aliada incrível. Como é o caso da Zapia, assistente pessoal inteligente no WhatsApp. Ela é capaz de responder dúvidas, fornecer dicas personalizadas e auxiliar em diversas atividades. De pesquisas rápidas a atividades complexas, a assistente otimiza o tempo e descomplica a vida, permitindo que se concentre no que realmente importa. Isso porque ela se posiciona como uma especialista independentemente do assunto, conforme as necessidades do usuário.

Um exemplo é com a assistência de compra de produtos, com muitos detalhes técnicos como, por exemplo, um celular. A IA consegue trazer as especificidades dos modelos atuais, indicando a melhor opção de compra conforme suas necessidades. Com um comando certeiro, a ferramenta consegue ser uma auxiliar perspicaz.

