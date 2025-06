Vídeo mostra efeito de energético no seu corpo

Veja o que acontece quando você bebe energético

Ao consumir energético, o corpo experimenta uma série de alterações devido aos seus ingredientes, principalmente a cafeína, que atua no sistema nervoso central. Isso pode levar a aumento da frequência cardíaca, pressão arterial, ansiedade, dificuldade em dormir e, em casos de consumo excessivo, até mesmo a complicações como convulsões ou problemas cardíacos.

Tomar whisky com Red Bull é uma combinação popular, mas que apresenta riscos para a saúde. A cafeína e outros estimulantes presentes no energético podem mascarar os efeitos depressivos do álcool, levando a uma falsa sensação de bem-estar e aumentando o risco de consumo excessivo.

Além disso, a combinação pode aumentar a atividade do sistema nervoso e cardíaco, causando palpitações, taquicardia e até arritmias.

Recomendações:

– Evite a combinação: A melhor opção é evitar misturar álcool com energético, pois a combinação é potencialmente perigosa.

– Se for consumir, faça com moderação:

Se você decidir consumir a combinação, faça-o com moderação e esteja atento aos sinais de alerta do seu corpo.

