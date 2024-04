Fios da Cultura: Ritmos, Cores e Histórias é um Videocast que busca fazer

ponte entre a comunidade e diversos artistas locais e regionais. Além de abordar temas relevantes para a cultura da região, o programa buscará em cada edição (episódio) apresentar lançamentos locais, trechos de entrevistas e inserções de pequenos trechos de apresentação cedidos por artistas participantes.

A comunicação do projeto, assim como inserções sobre eventos locais e respondendo a dúvidas será realizada majoritariamente pelo canal: www.instagram.com/fiosdacultura com estreia oficial dia 27/06 às 18:00. Os episódios serão publicados através dos canais: www.youtube.com/@souleletronicatv, vimeo.com/souleletronica e fiosdacultura.carrd.co.

Nossos canais de comunicação estão abertos para que artistas e coletivos locais nos enviem lançamentos e eventos para divulgação e para toda população para que enviem dúvidas sobre arte/cultura para que possamos dialogar com a comunidade.

Além dos lançamentos citados, também serão realizadas oficinas em escolas públicas destinadas aos ensinos médios com o tema: Cultura em Foco – Arte, Identidade e Cidadania. Esse projeto paralelo é uma contrapartida do projeto Fios da Cultura: Ritmos, Cores e Histórias.

Leia + sobre Famosos, artes e música

A oficina tem como objetivo explorar a importância da cultura na formação cívica, estimular a conexão entre a produção cultural local e a comunidade, enfatizar a relevância do ensino de artes para o desenvolvimento individual e coletivo e incentivar a participação ativa dos estudantes na indústria cultural local.

O principal público-alvo dessa iniciativa são estudantes do ensino médio com especial enfoque nos 3º’s anos, pois são pessoas mais próximas a adentrar no mercado de trabalho. Por isso, a oficina busca também esclarecer sobre a indústria cultural, apontando caminhos para as pessoas interessadas em se profissionalizar nesse setor.

Como finalização das oficinas também será realizada uma oficina/bate-papo digital, aberta ao público em 31/07/24 às 18:00. A comunicação será realizada através da rede de comunicação do projeto em: www.instagram.com/fiosdacultura/. Os materiais de apoio e gravações serão disponibilizados posteriormente em www.youtube.com/@souleletronicatv, vimeo.com/souleletronica e fiosdacultura.carrd.co.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP