Séries e filmes mais vistos no streaming 2a semana de abril

Musa do OnlyFans estreia em reality de pegação

A DJ Bahala Sudan, musa das plataformas adultas Onlyfans e Privacy, está na ‘Mansão do Urso’, idealizada pelo influencer Arthur O Urso – famoso por viver a poligamia e amor livre, casado com seis mulheres.

Em uma espécie de reality show, criadoras +18 são desafiadas em provas, atividades e jogos em João Pessoa/PB, onde Arthur mora com a mulherada. Além disso, lá elas mostram o dia a dia de convivência com bastidores de gravações quentes.

Bahala estreou na mansão com topless na piscina, roubou a cena ao visitar uma praia de nudismo onde causou com suas amigas fazendo provas picantes. “Estou me libertando, sempre gostei de fazer coisas safadas e me sentia oprimida pela sociedade. Hoje esse é meu lifestyle. Viajo pelo Brasil gravando com criadoras e gerando entretenimento”.

Além das cenas provocantes à beira da piscina e nas praias, Bahala e outras modelos fizeram exibicionismo entregando calcinhas para desconhecidos na rua e no estacionamento de um restaurante. Depois disso, curtiram uma balada no centro da cidade, onde foram expulsas depois de atrair olhares por conta de um beijo lésbico.

“Na verdade, na festa roubamos a cena desde que chegamos, mas foi natural. Não rolou nada, não tiramos a roupa e nem mostramos nada explícito. Só rolou um beijo com uma amiga, foi pura opressão e preconceito! As pessoas acham que não, mas sofremos discriminação sim”, diz.

Para ela, o episódio ultrapassa a gostosofobia e é considerado preconceito. “O segurança foi bruto, me tirou da balada gritando comigo, prendeu minhas mãos e meu vestido subiu, fiquei nua e fui carregada assim pela festa inteira até a saída. Ele acabou com o meu vestido. Machucou o meu pé e pior, depois de toda a confusão, fiquei abalada. Fui embora chorando”.

Ex-vendedora de coxinhas na praia, Bahala já sofreu assédio dos seus antigos patrões. Cansada, pediu demissão e virou ambulante. Em época de crise financeira, conheceu as plataformas adultas e decidiu se aventurar. Hoje, ela fatura em média R$ 40 mil por mês com seus vídeos picantes. Além disso, é DJ e já tocou em outros países

Fotos: Divulgação

