Em 2023, o consumo de vídeo em diferentes formatos alcançou 99,63% da população brasileira. Na média diária, 5h14min foram dedicadas a televisão linear (TVs aberta e paga), enquanto 2h23min foram desfrutadas por meio de plataformas de vídeo online. É o que aponta o Inside Video 2024, estudo da Kantar IBOPE Media.

É válido ressaltar que, além de ser multiformato, o vídeo se consolida como multiplataforma. Em outras palavras, ele é cross-media. Em 2023, 17,31% da audiência de vídeo em um dia típico ocorreu via televisão (conectada ou não) e smartphones. Inclusive, as TVs Conectadas vêm conquistando cada vez mais espaço nos lares brasileiros. De 2017 a 2023, sua penetração cresceu 23 pontos percentuais.

A representatividade das TVs Conectadas é tamanha que 43% dos CMOs já consideram investir mais no meio em 2024. Aliás, de maneira geral, os anunciantes demonstram ter perspectivas positivas para este ano, uma vez que 68% dos executivos afirmaram que aumentarão seus investimentos em mídia.

Dentre os formatos disponíveis, os chamados Shoppable Vídeos, que permitem aos consumidores clicarem nos itens mostrados no vídeo e serem direcionados para a página de compra, são apontados como tendência. Isso está relacionado ao fato de que 41% dos usuários de internet no Brasil prestam mais atenção aos anúncios em vídeo na web do que a outros tipos de propagandas no meio.

“Para o anunciante, frente a esse cenário de aumento de verbas, é primordial ter eficiência no planejamento de mídia. Um caminho para isso é o equilíbrio entre os investimentos feitos entre canais online e offline. Nesse sentido, os formatos são complementares e geram resultados mais assertivos – se as marcas souberem explorar as particularidades de cada um, claro”, comenta Adriana Favaro, Diretora de Desenvolvimento de Negócios da Kantar IBOPE Media.

O consumo de vídeo, no entanto, não deixa de enfrentar alguns percalços. Principalmente, quando o assunto é conteúdo online. Em 2023, 44% do público de VOD (Vídeo sob demanda, em tradução livre) afirmaram utilizar apenas o período gratuito do provedor e, então, trocar de player.

Metodologia

O Inside Video 2024 usa dados do Painel 2.0, tecnologia inovadora de medição de audiência que une informações do Focal Meter (FM), instalado no roteador dos domicílios medindo o tráfego de internet, e do peoplemeter DIB 6, que identifica a audiência de TV.

Essa medição mais completa dos espectadores brasileiros vem sendo feita pela Kantar IBOPE Media desde 2022. São coletadas amostras das 15 maiores regiões metropolitanas do País.