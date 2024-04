O vereador Juninho Jr Dias (PSD), realizou esta segunda-feira uma fiscalização

no Hospital Municipal de Americana, após uma série de denúncias e reclamações dos pacientes que relataram aguardar por horas pelo atendimento.

Após a visita, o vereador publicou um vídeo em seu perfil nas redes sociais “Acabei de sair do Hospital Municipal de Americana onde realizei uma fiscalização por conta das reclamações que chegaram ao meu gabinete durante todo o dia. Conversei com os chefes e coordenadores dos setores e fui informado que a demanda estava muito alta na data de hoje, mas não houve falta de médicos. Entrei em todos os consultórios médicos e todos estavam em atendimento, assim como o setor de medicação. Amanhã irei procurar o prefeito Chico Sardelli para conversarmos sobre possíveis soluções para melhorar o atendimento do Hospital Municipal. Seguirei fiscalizando e cobrando a saúde pública de Americana!”, disse Jr Dias.

O vereador é conhecido por realizar uma série de fiscalizações em unidades de atendimento de saúde, principalmente no Hospital Municipal e no Pronto Atendimento 24h do Zanaga.