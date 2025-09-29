Vigilância Epidemiológica de NO apresenta serviços a coordenadores de escolas

Encontro no CRESAM discutiu prevenção, imunização e apoio ao público jovem

No última última sexta-feira (19/09), a Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Vigilância Epidemiológica e o CRI (Centro de Referência em Infectologia), promoveu uma reunião com coordenadores das escolas estaduais e do SESI. O encontro, articulado com a Diretoria de Ensino da região de Americana, foi realizado no CRESAM (Centro de Referência da Saúde da Mulher) com o objetivo de aproximar a rede de saúde municipal do ambiente escolar, visando ampliar a integração no atendimento as demandas dos jovens que frequentam as aulas.

Durante reunião, que foi ministrada pela coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa e do CRI, Paula Mestriner, foram apresentadas todas as unidades da saúde em Nova Odessa, como as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), o CRI e o CRESAM, que oferecem serviços voltados à imunização, prevenção de gravidez e de doenças sexualmente transmissíveis, reforçando a importância do trabalho conjunto entre Saúde e Educação.

Objetivo

“Nosso objetivo é que as escolas saibam que podem contar com a rede de saúde de Nova Odessa. Estamos à disposição para apoiar professores, alunos e famílias, sempre buscando a prevenção e a promoção da saúde entre os jovens”, ressaltou a coordenadora Paula Mestriner.

