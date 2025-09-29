Hortolândia celebrará padroeira com feriado em 7 de outubro

Dia de Nossa Senhora do Rosário entrou no calendário oficial do município neste ano

Um novo feriado acaba de entrar no calendário oficial de Hortolândia: na próxima terça-feira (07/10), será celebrado o Dia de Nossa Senhora do Rosário, padroeira da cidade. É o que está previsto no Decreto Nº 5.672, de 25 de julho deste ano, publicado na edição 2521 do Diário Oficial Eletrônico de Hortolândia.

A véspera, segunda-feira (06/09), será considerada dia ponte. Em razão disso, haverá mudanças no atendimento administrativo prestado à população, nos espaços e órgãos públicos, durante o novo “feriadão”. O expediente estará suspenso na próxima segunda e terça (06 e 07/10), retornando no horário habitual na quarta-feira (08/10).

Serviços públicos essenciais, ligados às áreas da saúde, segurança e coleta de resíduos funcionarão normalmente durante o feriado.

Confira abaixo:

SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)

As três UPAS (Unidades de Pronto Atendimento)-24h

Hospital e Maternidade Municipal Mário Covas

Guarda Municipal

Defesa Civil

Os dois Conselhos Tutelares

Já em caso de questões referentes a animais, o DPBEA (Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal), órgão da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, irá funcionar em esquema de plantão neste período.

O CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), órgão da Secretaria de Governo, também funcionará, no feriadão, em esquema de plantão para atender casos de violência doméstica contra a mulher.

Confira abaixo os telefones de serviços públicos essenciais, a maioria deles prestados pela, Prefeitura, que funcionarão no feriadão:

Defesa Civil: 199

Guarda Municipal: 153 e 08000 111 580

Hospital Municipal Mário Covas: (19) 3809-5100

SAMU: 192

Bombeiros:193

DPBEA (Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal): (19) 3897-3312 / (19) 3897-5974

Conselho Tutelar II: (19) 99979-9903 (atendimento a bairros das região do Jardim Amanda e Jardim Novo Ângulo)

Conselho Tutelar I: (19) 99785-2442 (demais bairros do município)

CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher): (19) 97171-5655

