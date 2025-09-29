Vídeo mostra antes e depois de famosos; veja

Expo Noivas e Festas 2025: Inspiração, Tendências e Novidades

A Expo Noivas e Festas acontece de 17 a 19 de outubro de 2025, no Expo Center Norte – Pavilhão Azul B, em São Paulo, reunindo mais de 120 expositores com novidades em decoração, moda, gastronomia e serviços para casamentos e festas.

O evento é uma oportunidade única para casais e profissionais do setor se conectarem, compartilharem ideias e encontrarem inspiração para criar eventos memoráveis.

Segundo Mônica Freitas, idealizadora do evento, a Expo Noivas surgiu a partir de sua experiência no mercado corporativo, quando visitou uma feira de noivas em Houston, nos EUA, e decidiu trazer essa inspiração para o Brasil. “A Expo Noivas é uma referência para quem quer planejar um casamento ou festa com excelência. Comprar direto na feira garante acesso a descontos exclusivos e condições especiais, tornando a experiência ainda mais vantajosa para os visitantes.”

Os ingressos variam conforme o dia: sexta-feira, mediante inscrição antecipada, dois ingressos por CPF; sábado e domingo, R$ 25,00 cada.

Explore uma variedade de estandes com os melhores fornecedores da indústria de casamentos, novidades exclusivas, aproveite as ofertas e garanta que cada detalhe do seu evento seja único.

O Expo Center Norte oferece segurança, ar-condicionado, estacionamento com valor acessível, acesso fácil pelo metrô e praça de alimentação, garantindo conforto para todos os visitantes.

Serviço:

Data: 17 a 19 de outubro de 2025

Horário: 14h às 22h

Local: Expo Center Norte – Pavilhão Azul B

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo – SP

Ingressos: Sexta-feira – mediante inscrição antecipada, 2 ingressos por CPF; Sábado e Domingo – R$ 25,00 cada

